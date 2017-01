später lesen Springreiten Michaels-Beerbaum startet in Florida in die Saison Teilen

Die Springreiterin Meredith Michaels-Beerbaum startet mit einem dreimonatigen US-Aufenthalt in die neue Saison. Die dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin aus Thedinghausen reitet die kommenden zwölf Wochenende bei einer Turnierserie in Wellington. Die in Kalifornien geborene Springreiterin hatte in den zurückliegenden Jahren mehrfach die Saison bei Freiluft-Turnieren in Florida begonnen, während ihre Kollegen bei Hallen-Veranstaltungen in Europa ritten. Ihr Mann Markus Beerbaum, der in der vergangenen Jahren hauptsächlich als Trainer tätig war, reitet ebenfalls bei der an diesem Donnerstag beginnenden Turnierserie in Wellington. Nebenbei betreut der jüngere Bruder des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum seine Schülerinnen Chloe Reid (USA) und Victoria Vargas (Venezuela).