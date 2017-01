später lesen Radsport Mountainbike-WM 2020 in Albstadt Teilen

Albstadt hat den Zuschlag für die Austragung der Mountainbike-Weltmeisterschaften im Olympia-Jahr 2020 erhalten. Das entschied der Radsport-Weltverband UCI am Freitag. Damit finden zum zweiten Mal nach Kirchzarten (1995) die Titelkämpfe in der olympischen Cross-Country-Disziplin in Deutschland statt. Die schwäbische Stadt verfügt über eine große Mountainbike-Tradition. Als Termin für die WM wurde der Zeitraum vom 25. bis 28. Juni 2020 festgelegt. Damit finden vor den Sommerspielen in Tokio zwei Weltmeisterschaften im Radsport in Deutschland statt. Die Bahnrad-WM wird im Vorfeld der Spiele in Berlin ausgetragen.