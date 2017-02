später lesen Tischtennis Ovtcharov in Neu Delhi im Achtelfinale 2017-02-17T10:25+0100 2017-02-17T10:25+0100

Der zweimalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) steht beim World-Tour-Turnier in Neu Delhi im Achtelfinale. Der 28-Jährige setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen Abdulaziz Al-Abbad aus Saudi-Arabien klar mit 4:0 durch und trifft in der nächsten Runde am Freitag auf Joao Geraldo. Der Portugiese bezwang Steffen Mengel (Bergneustadt) 4:0. Ausgeschieden ist auch Mengels Teamkollege Benedikt Duda nach einer 0:4-Niederlage gegen Jiang Tianyi aus Hongkong, der in der Runde der letzten 16 auf Ricardo Walther (Bergneustadt) trifft. Der 25-jährige Walther zog durch ein 4:3 gegen Lokalmatador Soumyajit Ghosh in die nächste Runde ein. Dort steht auch Ruwen Filus (Fulda) nach einem 4:0 gegen den Franzosen Quentin Robinot. Filus trifft im Achtelfinale auf Paul Drinkhall aus England.