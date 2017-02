später lesen Tischtennis Ovtcharov in Neu Delhi im Viertelfinale 2017-02-17T13:27+0100 2017-02-17T13:27+0100

Der zweimalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) steht beim World-Tour-Turnier in Neu Delhi als einziger deutscher Starter im Viertelfinale. Der 28-Jährige setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den Portugiesen Joao Geraldo mit 4:0 durch, nachdem er zum Auftakt Abdulaziz Al-Abbad aus Saudi-Arabien ebenfalls mit 4:0 ausgeschaltet hatte. In der Runde der letzten Acht trifft Ovtcharov am Samstag auf den Japaner Yuya Oshima. Den Sprung ins Viertelfinale verpassten dagegen Ricardo Walther (Bergneustadt) nach einem 3:4 gegen Jiang Tianyi aus Hongkong sowie Ruwen Filus (Fulda) durch ein 1:4 gegen den Engländer Paul Drinkhall. Bereits in der ersten Runde waren Steffen Mengel (Bergneustadt) sowie dessen Teamkollege Benedikt Duda ausgeschieden.