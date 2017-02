später lesen US-Schwimmstar Phelps fordert Politik zu mehr Anti-Doping-Kampf auf 2017-02-28T19:02+0100 2017-02-28T19:02+0100

US-Schwimm-Ikone Michael Phelps hat vor Kongressabgeordneten in Washington seinen Frust über den Anti-Doping-Kampf zum Ausdruck gebracht. Dass immer wieder Athleten Wege fänden, die Doping-Bestimmungen zu umgehen, sei desillusionierend, sagte der Gewinner von 28 Olympia-Medaillen am Dienstag. Er forderte die Parlamentarier auf, ihren Teil dazu beizutragen, ein faires und belastbares System zu schaffen. Er habe nicht das Gefühl, das in allen Rennen, an denen er teilgenommen habe, das gesamte Teilnehmerfeld dopingfrei angetreten sei.