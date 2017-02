später lesen Tischtennis Quartett um Ovtcharov im Viertelfinale von Antibes Teilen

Ein Quartett des Deutschen Tischtennis-Bundes um den Weltranglisten-Fünften Dimitrij Ovtcharov hat beim Europe Top 16 Cup im französischen Antibes das Viertelfinale erreicht. Titelverteidiger Ovtcharov besiegte am Freitag den Portugiesen Joao Monteiro mit 3:1, Simon Gauzy aus Frankreich mit 3:2 und den Dänen Jonathan Groth nach Abwehr von drei Matchbällen in fünf Sätzen. Souveräner weiter kam Rekord-Europameister Timo Boll aus Düsseldorf, der gegen den Schweden Mattias Karlsson (3:2), seinen österreichischen Clubkollegen Stefan Fegerl (3:1) und den Ex-Düsseldorfer Panagiotis Gionis (3:0) gewann. Bei den Damen blieb die Berlinerin Petrissa Solja gegen Matilda Ekholm (Schweden), Tetjana Bilenko aus der Ukraine und die Französin Stephanie Loueuillette ebenfalls ungeschlagen. Sabine Winter aus Kolbermoor zog mit einer 2:1-Bilanz als Gruppenzweite ins Viertelfinale ein. In Antibes werden neben 50.000 Euro Preisgeld auch jeweils drei Startplätze für die Weltcup-Turniere im Oktober vergeben.