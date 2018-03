später lesen Turn-Weltcup in Stuttgart Rang zwei für Seitz, Voss Fünfte 2018-03-18T14:53+0100 2018-03-18T14:53+0100

Lokalmatadorin Elisabeth Seitz hat beim Weltcupturnier der Kunstturner in Stuttgart den zweiten Platz belegt. Die Olympia-Vierte am Stufenbarren musste sich lediglich Zhang Jin aus China geschlagen geben. Rang drei ging an Jordan Chiles aus den USA, die Kölnerin Sarah Voss wurde Fünfte.