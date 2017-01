Reiten: Das Geheimnis der Dressur-Noten

Reinhard Richenhagen will eins gleich zu Beginn klarstellen. "Ich mach' immer weiter, solange mich keiner stoppt", sagt er und wirft die nächste PowerPoint-Folie an die Wand des Seminarraums. Die, die ihn stoppen könnten, sitzen an drei langen Tischreihen vor ihm. Gut 80 an der Zahl. Aber sie sind nicht nach Langenfeld gekommen, um Richenhagen zu stoppen, sie haben bis zu 30 Euro bezahlt, um von ihm zu lernen. Zu lernen, wie man Dressurreiter bei einer Prüfung bewertet. Am besten auch noch gerecht. Richenhagen muss es wissen, der Pulheimer ist ein international renommierter Dressurrichter.

Im Pferdesportzentrum Rheinland auf Gut Langfort geht es in den kommenden drei Stunden um das, was für weite Teile der TV-Zuschauer seit jeher ein Mysterium darstellt, wenn sie mit Isabell Werth und Co. um Medaillen fiebern: Wie ergibt sich beim Dressurreiten eigentlich die Note? Für Millionen erschöpft sich der Zugang zum Verständnis einer Dressur-Darbietung darin, ob ARD-Reporter Carsten Sostmeier nörgelt - dann war es wohl schlecht - oder ob er sich in erregten Metaphern überbietet - dann darf Deutschland wohl auf Gold hoffen.

Bei Richenhagen geht es an diesem Abend aber nicht ums Richten im Hochleistungssport. Es geht um das Richten einer Dressurreiterprüfung, einer Einstiegsprüfung, bei der in erster Linie das Verhalten des Reiters bewertet wird. In Abgrenzung dazu gibt es die Dressurpferdeprüfung (Hauptaugenmerk auf das Pferd) und die Dressurprüfung (Bewertung des Zusammenspiels von Reiter und Pferd). "Jedes Pferd malt ein Bild von seinem Reiter", sagt Richenhagen. Der Satz steht auf keiner Folie. Aber die kennt er eh fast auswendig, und er braucht sie eigentlich auch gar nicht. Er ist Richter mit Leib und Seele. Er sagt seinem Publikum: "Richtet, was ihr seht!". Und was soll man sehen bei einer Dressurreiterprüfung? Antwort: Den Sitz des Reiters, seine "Hilfengebung" für und die Einwirkung auf das Pferd und das alles als harmonisches Zusammenspiel. "Eine falsche Hilfengebung lässt ein Pferd abstumpfen", sagt Richenhagen und arbeitet sich in rheinischem Singsang durch die Folien. Wie leitet ein Reiter die einzelnen Lektionen der Prüfung ein? Wie meistert er Ecken und Wendungen im Dressurviereck? Jemand stoppt ihn. Eine Zwischenfrage. Man kennt sich, man duzt sich. An einem der Tische kreist eine Familienpackung Haribo.

Richenhagen macht weiter. Sitzt der Reiter ausbalanciert, mitschwingend und aufrecht? Wie setzt er Gewichtsverlagerungen ein, wie die Schenkel, wie die Zügel? Richenhagen zeigt immer wieder Bilder. Positive Beispiele. Sein Vater war Lehrer, erzählt er, und der habe immer gesagt, erzähl' den Leuten nicht das Negative, das setzt sich zu sehr im Kopf fest. "Gut, das Pferd auf diesem Bild ist das Pferd vielleicht ein bisschen mutzpuckelig". sagt Richenhagen. Vielleicht, weil es spürt, dass bei seinem Reiter das Schambein und die beiden Sitzbeinknochen kein Dreieck bilden. Sollten sie aber, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Reiter in der Mittelpositur sitzt. Und das soll er. Sagt die Lehre.

Am Ende jeder Prüfung steht die Note. Die muss jeder Richter geben. Am besten als Summe von Teilnoten für Sitz, Hilfengebung, Einwirkung und Gesamteindruck. "Geben Sie den Reitern zusätzlich zum Protokoll eine mündliche Begründung, das kommt gut an", sagt Richenhagen. Einige nicken. Allerdings gebe es heutzutage eine Inflation guter Noten, sagt er. "Das ist meine Meinung." Wieder nicken. Richenhagen hält an diesem Abend selten mit seiner Meinung hinterm Berg. Das gefällt den Leuten. Dann ist die letzte Folie erreicht. Richenhagen und die 80 Seminarteilnehmer stehen auf, mummeln sich dick ein und gehen hinüber in die Reithalle. Dort stellen sich zwei Reitschülerinnen freiwillig den kritischen Augen des Plenums auf der Empore. Drei Heizstrahler geben bei Minusgraden ihr Bestes. Als die erste Prüfung vorbei ist, soll ein Freiwilliger eine Bewertung formulieren. Letztlich formuliert ein aufgeforderter Freiwilliger. Danach formuliert Richenhagen sein Urteil. Flüssig. Knackig, Schnörkellos. Die zwölfjährige Reiterin hört fast schon ehrfürchtig zu. 7,0 lautet die Note. Das ist angemessen. Da sind sich alle einig.

Carsten Sostmeiers Bewertung bleibt an diesem Abend freilich aus.

Quelle: RP