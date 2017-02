später lesen Galopp Reiterin Claudia Pawlak gewinnt die "Perlenkette" 2017-02-19T10:09+0100 2017-02-19T10:09+0100

Claudia Pawlak hat sich auf der Galopprennbahn in Neuss den Gesamtsieg der Rennen um die "Perlenkette" gesichert. In der Rennserie um den begehrtesten Ehrenpreis des deutschen Turfs für Reiterinnen setzte sich die 22-Jährige aus Neuss am Samstag auf ihrer Heimatbahn gegen Anna van den Troost durch, die das letzte Wertungsrennen mit Newnton Lodge gewann. Pawlak erreichte bei den drei Rennen der Serie einen Sieg mit Mood Indigo in der Vorwoche und zwei zweite Plätze. Damit war ihr der Gesamtsieg nicht zu nehmen. Die "Perlenkette" wird in Neuss seit 1961 vergeben und ist damit zugleich einer der ältesten jährlich im deutschen Turf ausgetragenen Wettbewerbe. Vicky Furler, Tochter der ARD-Kommentatorenlegende Addi Furler, ist mit fünf Gesamtsiegen nach wie vor die erfolgreichste Reiterin in der Geschichte des Wettbewerbs.