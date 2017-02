später lesen Badminton Rekordmeister Zwiebler auf dem Weg zum zehnten Titel Teilen

Twittern





2017-02-04T19:02+0100 2017-02-04T19:02+0100

Der deutsche Badminton-Rekordmeister Marc Zwiebler ist auf dem Weg zu seinem zehnten Einzeltitel. Am Samstag besiegte der 32-Jährige im Halbfinale der deutschen Meisterschaften in Bielefeld den Mülheimer Alexander Roovers mit 21:9, 21:16. Im Finale am Sonntag trifft Zwiebler auf Fabian Roth. Der 21-Jährige setzte sich in der Vorschlussrunde gegen seinen Refrather Vereinskameraden Lars Schänzler mit 21:15, 21:18 durch. Bei den Damen verpasste Titelverteidigerin Olga Konon den Finaleinzug. Am Samstag unterlag Konon im Halbfinale der Bonnerin Luise Heim mit 21:23, 21:17, 14:21. Heim trifft im Endspiel auf Fabienne Deprez, die sich im Halbfinale mit 21:12, 21:14 gegen Yvonne Li durchsetzte.