Ringer-EM: Anna Schell verpasst Bronze

Anna Schell hat bei der Ringer-EM in Serbien die Bronzemedaille im Schwergewicht verpasst. Die Sportlerin aus Aschaffenburg verlor am Donnerstagabend gegen Switlana Sajenko aus Moldawien das Duell um den dritten Rang mit 3:8 Punkten. Nach einer Auftaktniederlage gegen die Ungarin Zsanett Nemeth hatte Schell in Novi Sad die Chancen auf Edelmetall in der Hoffnungsrunde, weil Nemeth ins Finale kam. Am Ende wurde es Platz fünf. Für die anderen deutschen Sportler endete der Tag schon früher: Der Brandenburger Freistil-Routinier Martin Obst verlor in der Klasse bis 74 Kilogramm gegen den Franzosen Zelimkhan Khadjiev deutlich. Der Badener Manuel Wolfer unterlag in der Kategorie bis 61 Kilogramm dem Russen Achmed Tschakajew im Achtelfinale und nutzte auch seine Chance in der Hoffnungsrunde gegen den Türken Abdi Zurnaci nicht. Bei den Frauen bis 55 Kilogramm verlor die Baden-Württembergerin Sandra Paruszewski gegen Aljona Kolesnik aus Aserbaidschan im Viertelfinale. Tags zuvor hatte Nina Hemmer in der Klasse bis 53 Kilogramm Bronze und damit die erste deutsche Medaille bei dieser EM gewonnen. Am Freitag kämpfen die Freistil-Ringer bis 70 und 125 Kilogramm sowie die Frauen der Klassen bis 58 und 69 Kilogramm um Edelmetall.