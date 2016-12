Ronda Rousey ist die bekannteste Kämpferin der UFC (Ultimate Fighting Championship) und in den USA ein Superstar. Entsprechend sehnlichst wurde ihr Comeback nach über einem Jahr Kampfpause erwartet. Doch Rousey kassierte eine empfindliche Niederlage.

Gegen Amanda Nunes, Titelverteidigerin im Bantamgewicht, stand Rousey von Beginn an auf verlorenem Posten. Der Kampf war so eindeutig, dass der Ringrichter nach nur 48 Sekunden abbrach, um schlimmere Verletzungen zu verhindern.

Nach dem Kampf musste Rousey dann noch einen Tiefschlag einstecken. Ihre brasilianische Gegnerin verhöhnte sie bei Twitter durch eine Fotomontage, die Rousey als Kleinkind im Kinderwagen zeigt, der von Nunes durch einen Park geschoben wird.

Rousey ist das Gesicht und Aushängeschild der US-Kampfsportserie UFC und war von 2012 bis 2015 Titelträgerin im Bantamgewicht (bis 61,2 kg). Vor ihrer UFC-Karriere war sie erfolgreiche Judoka und trat unter anderem bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und 2008 in Peking an.

Im November 2015 hatte sie im 13. Profikampf erstmals verloren, als Herausforderin Holly Holm sie in Melbourne mit einem Tritt zu Boden schickte. Bis dato hatte die US-Amerikanerin eine makellose Kampfstatistik aufzuweisen gehabt. In zwölf Kämpfen stieg sie zwölf Mal als Siegerin aus dem achteckigen Ring.

Nach der Niederlage beim Comeback ist unklar, ob Rousey ihre Karriere fortsetzt. Finanziell dürfte die 29-jährige US-Amerikanerin ausgesorgt haben. Für ihren 48-Sekunden-Auftritt in Las Vegas kassierte sie laut Medienberichten rund drei Millionen US-Dollar.

(areh)