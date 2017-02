später lesen Fechten Säbelherren werden Weltcup-Siebter in Padua Teilen

Die deutschen Säbelherren haben beim Weltcup in Padua den siebten Platz erreicht. Matyas Szabo, Richard Hübers, Robin Schrödter (alle Dormagen) und Maximilian Kindler (Eislingen) unterlagen am Sonntag im Viertelfinale Italien mit 40:45 und danach im ersten Platzierungsgefecht auch Frankreich (41:45). Im Kampf um Rang sieben konnte sich das deutsche Team gegen die USA mit 45:31 durchsetzen. Den Sieg sicherte sich Südkorea mit einem 45:44 gegen Italien. Die deutschen Damenflorett-Mannschaft mussten sich beim Weltcup in Danzig mit Platz acht zufrieden geben. Italien gewann das Turnier mit einem 45:44-Finalerfolg gegen Frankreich.