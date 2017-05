später lesen Moderner Fünfkampf Schleu verpasst Podium knapp 2017-05-06T19:17+0200 2017-05-06T19:17+0200

Die deutsche Meisterin Annika Schleu (Berlin) hat beim Weltcup der Modernen Fünfkämpfer im ungarischen Kecskemet das Podium knapp verpasst. Der Olympiafünften von Rio gelang im abschließenden Laser-Run aus Laufen und Schießen eine Aufholjagd, sie musste sich am Ende aber mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Alexandra Bettinelli (Berlin) als zweite deutsche Finalistin belegte den 33. Platz, Peking-Olympiasiegerin Lean Schöneborn fehlte in Ungarn aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Der Sieg ging an London-Olympiasiegerin Laura Asadauskaite aus Litauen.