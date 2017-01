später lesen Moderner Fünfkampf Schöneborn macht 2017 definitiv weiter Teilen

Deutschlands erfolgreichste Moderne Fünfkämpferin Lena Schöneborn (Bonn) wird ihre Erfolgskarriere trotz der Enttäuschung bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro auch im Jahr 2017 fortsetzen. Wie das Management der 30-Jährigen bestätigte, steigt die Peking-Olympiasiegerin beim Weltcup-Auftakt Ende Februar in Los Angeles in die neue Saison ein. Anschließend wolle sie neu entscheiden, eine Fortsetzung ihrer Laufbahn bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio bleibt damit fraglich. Schöneborn hatte im Erfolgsjahr 2016 bis zu den Sommerspielen immer auf dem Podest gestanden, dort nach einem Debakel im Reiten letztlich aber nur den 32. Platz belegt. Anschließend hatte sie sich ihre Karriereplanung offengelassen. "Irgendwann muss man mit seinem Leben mal etwas anderes anfangen. Ich kann auf diesem Niveau nicht Sport betreiben, bis ich 60 Jahre alt bin", hatte sie in Rio gesagt.