Moderner Fünfkampf: Schöneborn startet mit Sieg in die Weltcup-Saison

Mit einem Sieg ist Lena Schöneborn in die Weltcup-Saison im Modernen Fünfkampf gestartet. Die Olympiasiegerin aus Berlin setzte sich am Samstag (Ortszeit) in Los Angeles mit 1015 Punkten durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Russin Anna Buriak (981) und die Britin Samantha Murray (980). Am Vortag hatte Alexander Nobis einen überraschend starken Einstand in die neue Saison gefeiert. Der 26-Jährige aus Strausberg belegte bei den Männern den vierten Platz und erzielte damit das bislang beste Resultat seiner Karriere.