später lesen Europe Top 16 Solja und Winter stehen im Halbfinale Teilen

Twittern





2017-02-04T13:13+0100 2017-02-04T13:13+0100

Die Berlinerin Petrissa Solja und Sabine Winter aus Kolbermoor haben im französischen Antibes das Halbfinale des europäischen Ranglistenturniers Europe Top 16 erreicht. Solja, Team-Olympiazweite von Rio, setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen die Rumänin Bernadette Szocs mit 4:2 durch. Doppel-Europameisterin Winter bezwang die Ungarin Georgina Pota mit 4:3. Solja trifft auf dem angepeilten Weg in ihr zweites Finale nach 2015 am Sonntag auf die im Turnier ebenfalls noch ungeschlagene Ex-Europameisterin Jia Liu aus Österreich. Winter spielt gegen die Niederländerin Jie Li. Bei den Männern hatten Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Rekord-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) ohne Niederlage in den Gruppenspielen das Viertelfinale erreicht. Ovtcharov, der das seit 2015 in diesem Format ausgetragene Turnier beide Male gewonnen hatte, spielt am Samstag (17.00 Uhr) im Viertelfinale gegen den Österreicher Stefan Fegerl. Boll, im früheren Europe Top 12 zwischen 2002 und 2010 fünfmal erfolgreich, muss gegen den Franzosen Simon Gauzy an die Platte (15.00).