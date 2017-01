später lesen Radsport Solostarterin Paul bei Radcross-WM chancenlos Teilen

Stefanie Paul, die einzige deutsche Starterin des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Querfeldein-Weltmeisterschaften im luxemburgischen Bieles, war in der Frauen-Entscheidung chancenlos. Die Hannoveranerin überquerte am Samstag als 28. die Ziellinie. Ihr Rückstand auf die siegreiche Belgierin Sanne Cant betrug stattliche 8:05 Minuten. Silber und Bronze ging an die siebenmalige Titelträgerin Marianne Vos aus den Niederlanden und die Tschechin Katerina Nash. Vos, die von 2009 bis 2014 sechsmal in Folge triumphiert hatte, verpasste ihr achtes WM-Gold im Radcross im Finalsprint nur um eine Sekunde. Nash kam weitere 20 Sekunden später ins Ziel.