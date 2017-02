später lesen Teamwettbewerb Springreiter beim ersten Nationenpreis des Jahres auf Platz vier 2017-02-16T16:41+0100 2017-02-16T16:47+0100

Die deutschen Springreiter haben beim ersten Nationenpreis des Jahres in Al Ain nur den vierten Platz belegt. Beim Teamwettbewerb des Fünf-Sterne-Turniers in Abu Dhabi kassierte das Quartett um die je einmal fehlerfreien Felix Haßmann aus Lienen mit Cayenne und Mario Stevens aus Molbergen mit Baloubet am Donnerstag insgesamt 16 Strafpunkte. In beiden Runden lieferte Niclas Krieg aus Villingen mit Carella jeweils das Streichergebnis. Vierter deutscher Reiter war David Will aus Pfungstadt mit Monodie, der in beiden Umläufen jeweils auf vier Strafpunkte kam. Die Prüfung gewann die französische Equipe mit vier Strafpunkten vor Katar mit acht. In Europa beginnt die Nationenpreis-Serie erst Ende April im belgischen Lummen.