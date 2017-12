später lesen Münch-Aus Starke Darts-Quoten für Sport1 2017-12-28T12:15+0100 2017-12-28T12:15+0100

Die Übertragungen von der Darts-WM in London finden bei den TV-Zuschauern weiterhin Anklang. Das erfolglose Duell des Bochumers Kevin Münch verfolgten am Mittwoch in der Spitze 1,03 Millionen Zuschauer bei Sport1. Am Nachmittag erzielte der Spartensender einen Marktanteil von 10,5 Prozent in der Zielgruppe der männlichen Zuschauer von 14 bis 49 Jahren.