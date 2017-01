später lesen Volleyball Stuttgart zum dritten Mal Pokalsieger Teilen

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind zum dritten Mal DVV-Pokalsieger. Der Bundesliga-Dritte gewann das hochklassige Finale gegen den SSC Palmberg Schwerin am Sonntag in Mannheim nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:15, 15:12). Damit ist das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernández Nachfolger von Vorjahressieger Dresdner SC, gegen den Stuttgart 2016 verloren hatte. Schwerin dominierte vor 10 143 Zuschauern in der SAP-Arena zunächst die Partie. Im dritten Satz verloren die Norddeutschen jedoch den Faden und verpassten gegen den nun lange klar überlegenen MTV um die starke Außenangreiferin Michaela Mlejnková den sechsten Cupsieg der Vereinsgeschichte.