Rekordsieger Borussia Düsseldorf hat zum 25. Mal den Tischtennis-Pokal gewonnen. Im Endspiel des Final Four in Ulm setzte sich der Titelverteidiger am Sonntag gegen den Vizemeister 1. FC Saarbrücken souverän mit 3:0 durch.