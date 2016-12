"Wir haben Heimspiel in London", "Oh, wie ist das schön", aber eben auch "Timo Werner ist ein Hurensohn": Die Fernsehzuschauer staunten am Mittwoch nicht schlecht über die Gesänge im Londoner "Ally Pally". Normalerweise feiern die Fans dort die Dartsspieler auf der Bühne oder übernehmen Gesänge aus den englischen Fußballstadien. Doch mehr als je zuvor machen sich in diesem Jahr die deutschen Besucher lautstark bemerkbar.

"Das Publikum war der Wahnsinn. Ich habe das noch nie gehört, dass so viele deutsche Fans im Ally Pally sind", sagte der deutsche Hoffnungsträger Max Hopp nach seiner Zweitrunden-Niederlage gegen den Belgier Kim Huybrechts sichtlich beeindruckt auf Sport1. Das altehrwürdige Gebäude auf einem Hügel im Londoner Norden ist zwischen den Jahren längst zu einer Pilgerstätte für durstige deutsche Darts-Freunde geworden. Insgesamt wurden in diesem Jahr rund 7500 Tickets nach Deutschland verkauft.

Am Mittwoch, so lässt sich vermuten, waren unter den deutschen Fans besonders viele Schalke-Anhänger. Denn neben den Schmäh-Gesängen für Werner, der seit seiner Schwalbe gegen Schalke bei Anhängern der Königsblauen besonders unbeliebt ist, gab es auch Sprechchöre gegen Borussia Dortmund. Ob Werner selbst von den Beleidigungen etwas mitbekommen hat, ist fraglich. Denn wie die meisten Fußballer nutzt er die Winterpause für einen Urlaub. Sein Verein RB Leipzig wollte auf Anfrage unserer Redaktion keine Stellungnahme abgeben.

Darts als Fußball-Ersatz

In England wundert man sich über die vielen Fans bei der Darts-WM. Schließlich ist Hopp noch lange kein Titelanwärter. Und: "Die Deutschen haben keine Darts-Tradition. Sie wurden nicht mit unserem angeborenen Instinkt für die Pfeile gesegnet", wie das Boulevardblatt "The Sun" schreibt. Und doch strömen "Ze Germans" zu Tausenden in die Halle und feiern dort, meist friedlich, mit Engländern, Schotten und Niederländern.

Das Phänomen ist leicht zu erklären. Die Darts-WM ist in Deutschland von Jahr zu Jahr beliebter, wie auch die Quoten bei Sport1 zeigen. Das Event fällt in die fußballfreie Zeit zwischen den Jahren. Viele Menschen haben zwischen Weihnachten und Neujahr zudem Urlaub. Da bietet sich ein Kurztrip nach London an. Und warum dann nicht mal bei der großen Party im "Ally Pally" vorbeischauen? Im Biertrinken macht uns schließlich keiner was vor.

"Die merkwürdige Kombination aus der Oktoberfest-Atmosphäre bei der Darts-WM, der Sportflaute in der Bundesliga-Winterpause und der nationalen Leidenschaft für große Biergläser und wilde Gesänge führt dazu, dass der Ally Pally ein attraktiver Ort für deutsche Sportfans geworden ist", schreibt die "Sun". Als Rheinländer könnte man ergänzen, dass die Verkleidungen an Karneval erinnern und das Event deshalb noch reizvoller wird.

Wenn viele Menschen zum Biertrinken zusammenkommen, bleibt es aber leider nicht aus, dass der ein oder andere Grenzen überschreitet. Die Security-Kräfte müssen immer mal wieder Zuschauer aus der Halle befördern. 2011 kam es in der Premier League Darts in Glasgow zu einem Skandal, als der Engländer Adrian Lewis beim Duell gegen den Schotten Gary Anderson auf der Bühne mit Gegenständen beworfen wurde.

Herr they come - @davekidd_ reports on the German invasion of fans at Ally Pally for the World Darts Championshipshttps://t.co/GglQBzL2SZ — Rob Maul (@Rob_Maul) December 29, 2016

Bei Darts-Veranstaltungen ist es verboten, in Fußballtrikots zu kommen, um Krawalle zwischen rivalisierenden Fangruppen zu verhindern. Auf beleidigende Sprechchöre gegen deutsche Fußballer, wie jetzt im Fall von Werner, sind die Ordner aber nicht vorbereitet.

Darts-WM soll in größere Halle umziehen

"Es war wie bei einem Turnier in Deutschland. Du hast gedacht, du bist nicht in England. Das ist ein Heimpublikum", sagte Hopp zu den Gesängen zu seinen Ehren. Dabei hatten die deutschen Zuschauer Glück, ihren Landsmann zu sehen bekommen zu haben. Als die Tickets im Sommer in den Verkauf gingen, war noch nicht absehbar, wer an welchem Tag spielen würde. Dennoch waren sämtliche Karten binnen eines Tages vergriffen. Deshalb überlegt der Verband PDC im kommenden Jahr von der kleineren, rund 3000 Zuschauer fassenden Westhall in die benachbarte Great Hall mit einer Kapazität von bis zu 10.400 Zuschauern umzuziehen.

Die Deutschen werden wieder dabei sein. Und die "Sun" macht sich bereits Sorgen, welche Konsequenz der Darts-Boom in Deutschland langfristig für den Sport haben könnte: "Ihnen fehlen zwar noch Weltklassespieler, aber sie werden uns bald in Neun-Dart-Finishs ebenso schlagen wie in Elfmeterschießen", unkt die Zeitung.