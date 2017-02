später lesen Tischtennis-Champions-League Borussia stürmt ins Halbfinale FOTO: horstmüller FOTO: horstmüller Teilen

2017-02-10

Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf ringt die TTF Ochsenhausen in der Runde der letzten acht der Champions League mit 3:1 nieder, nachdem er das Hinspiel 2:3 verloren hatte. Am Samstag geht es in der Bundesliga zu Werder Bremen. Von Tino Hermanns