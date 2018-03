Boll verliert in Doha schon in Runde zwei

Der Tischtennis-Weltranglistenerste Timo Boll ist beim zweiten World-Tour-Event des Jahres überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Fünf Tage nach dem Gewinn seines zwölften deutschen Meistertitels unterlag der Düsseldorfer dem Brasilianer Hugo Calderano, 15. der Weltrangliste, im katarischen Doha 1:4 (9:11, 9:11, 8:11, 11:7, 10:12).

Die übrigen deutschen Starter Patrick Franziska (Saarbrücken), Bastian Steger (Bremen) und Benedikt Duda (Bergneustadt) waren bereits zum Auftakt des Turnieres am Donnerstag gescheitert.

Der zweite deutsche Topspieler Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Hameln) hatte wegen einer Kapselverletzung in der rechten Hüfte für die deutschen Meisterschaften absagen müssen und ist auch in Doha nicht am Start.

(sid)