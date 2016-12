später lesen 148 Saisonsiege Trabrennfahrer Nimczyk holt sechsten "Goldhelm" Teilen

Trabrennfahrer Michael Nimczyk ist der erneute Gewinn des "Goldhelms" nicht mehr zu nehmen. Auf der Rennbahn in Mönchengladbach fuhr der 30 Jahre alte Champion aus dem niederrheinischen Willich am Montagabend im Sulky des Hengstes Enzo Newport seinen 148. Saisonsieg ein. Damit führt Nimczyk die Wertung um die begehrte Trophäe für den besten deutschen Berufsfahrer 2016 bei noch vier ausstehenden Renntagen uneinholbar an. Nimczyk holte den "Goldhelm" bereits in den Jahren 2008, 2009, 2013, 2014 und 2015. Der Berliner Thorsten Tietz rangiert mit bislang 91 Siegen im Jahr 2016 auf dem zweiten Platz vor Josef Franzl (50) aus dem bayerischen Sauerlach. Rund zwei Wochen vor dem Abschluss der Saison 2016 konnte Nimczyk bereits über 500.000 Euro Preisgelder einfahren. Rekordchampion Heinz Wewering aus Berlin holte bis 2005 insgesamt 29 Jahre nacheinander den "Goldhelm". In dieser Saison gewann der 66 Jahre alte Wewering 24 Rennen und steht auf dem elften Platz der Fahrer-Wertung. Die Saison wird mit dem "Silvester-Renntag" am 31. Dezember auf der Rennbahn in Dinslaken beendet.