Knie-OP: Turn-EM ohne Olympia-Dritte Scheder

Die Olympia-Dritte Sophie Scheder muss an der Patellasehne im linken Knie operiert werden. Nach dem in Vail/Colorado geplanten Eingriff wird die Bronzemedaillen-Gewinnerin von Rio de Janeiro am Stufenbarren für die Turn-Europameisterschaften Mitte April im rumänischen Cluj daher definitiv nicht zur Verfügung stehen. "Wie lange ich genau ausfallen werde, ist noch nicht klar. Ich hoffe aber auf eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften beim Turnfest in Juni in Berlin", sagte die 20 Jahre alte Chemnitzerin in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Fest eingeplant hat Scheder einen Start bei den Welttitelkämpfen Anfang Oktober in Montreal.