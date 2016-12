später lesen Dresdner SC bestätigt US-Zwillinge künftig beim Volleyball-Meister Teilen

Der deutsche Frauen-Volleyballmeister Dresdner SC hat die US-Zwillinge Amber und Kadie Rolfzen verpflichtet. Der Verein bestätigte den Wechsel der 22-Jährigen vom College-Team Nebraska Huskers zum derzeitigen Bundesliga-Dritten am Donnerstag. Beide Spielerinnen bekamen einen Vertrag bis zum Saisonende mit einer Option für eine weitere Spielzeit. Ihre Premiere im Kader werden Amber und Kadie Rolfzen in Erfurt am 4. Januar feiern, wenn das erste Auswärtsspiel des DSC im neuen Jahr ansteht.