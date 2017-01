später lesen Volleyball VfB Friedrichshafen zum 14. Mal Pokalsieger Teilen

Twittern





2017-01-29T19:56+0100 2017-01-29T19:56+0100

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind neuer DVV-Pokalsieger. Der Rekordpokalsieger gewann am Sonntag das Finale in Mannheim gegen den Titelverteidiger Berlin Volleys verdient mit 3:1 (33:31, 25:21, 25:27, 30:28) und sicherte sich den 14. Cupsieg der Vereinsgeschichte. Unter dem neuen Trainer Vital Heynen holte das Team vom Bodensee nach dem Supercup-Erfolg gegen Meister Berlin den zweiten Titel in dieser Saison. Der vor 10.143 Zuschauern in der SAP-Arena über lange Zeit gleichwertige Gegner aus der deutschen Hauptstadt verpasste dagegen seinen fünften Pokalsieg. Bester Punktesammler war Friedrichshafens Michal Finger (26).