Der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys hat in der Gruppenphase der Champions League den zweiten Sieg gefeiert und die Tabellenspitze erobert. Am 3. Vorrundenspieltag gewann die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti 3:0 (25:18, 25:23, 25:16) beim tschechischen Meister Dukla Liberec. Die Berliner führen in der Vierergruppe B mit fünf Punkten vor Asseco Resovia Rzeszow (4), die Polen haben aber ein Spiel weniger absolviert. Zwei Teams kommen weiter. Vor dem Spiel hatten die BR Volleys bekannt gegeben, dass der Klub und Außenangreifer Nikola Kovacevic getrennte Wege gehen. Der Vertrag mit dem Serben wurde aufgelöst.