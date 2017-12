später lesen Volleyball-Champions-League BR Volleys kassieren zweite Niederlage 2017-12-21T19:13+0100 2017-12-21T19:13+0100

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat in der Champions League erneut eine Niederlage kassiert. Im zweiten Spiel der Saison unterlagen die Hauptstädter beim Seriensieger Zenit Kasan mit 1:3 (20:25, 19:25, 27:25, 22:25). Damit blieb das Team von Trainer Luke Reynolds auch im siebten Duell mit den starken Russen in der Königsklasse sieglos. Zum Auftakt hatten die Berliner bereits 0:3 gegen den polnischen Klub Jastrzebski Wegiel verloren. Als Dritter der Gruppe D trifft der deutsche Meister in der dritten Partie auf den französischen Titelträger Spacers Toulouse, der an den ersten beiden Spieltagen ebenfalls zwei Niederlagen verbucht.