Volleyball-Champions-League Friedrichshafen scheidet vorzeitig aus 2017-02-15

Der deutsche Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist in der Volleyball-Champions-League schon vor dem letzten Vorrundenspiel gescheitert. Der Sieger von 2007 verlor am Mittwoch mit 2:3 (22:25, 27:25, 24:26, 25:21, 10:15) beim türkischen Club Arkas Izmir und hat nun keine Chance mehr, die Runde der zwölf besten Teams in Europa zu erreichen. Wie schon bei der 2:3-Niederlage im Hinspiel war auch diese Partie hart umkämpft. Friedrichshafen rettete sich noch einmal in den Tie-Break, konnte dort die vierte Niederlage im fünften Spiel aber nicht verhindern. Das letzte Spiel der Gruppe C gegen Paris Volley ist jetzt sportlich bedeutungslos.