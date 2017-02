später lesen Hallen-Meisterschaften Wasserspringer Guillaume Dutoit holt zweiten Titel 2017-02-17T20:45+0100 2017-02-17T20:45+0100

In Abwesenheit von Titelverteidiger Patrick Hausding hat der Schweizer Guillaume Dutoit bei den 72. deutschen Hallen-Meisterschaften im Wasserspringen seinen zweiten Titel gefeiert. Nach seinem Sieg am Donnerstag vom Ein-Meter-Brett kam er am Freitag in Berlin mit 465,90 Punkten auch vom Drei-Meter-Brett zu einem Sieg. Der Leipziger Stephan Feck lag nur 2,20 Zähler zurück. Dessen Synchronpartner Patrick Hausding wird am kommenden Wochenende beim FINA-Grand-Prix in Rostock in das Wettkampfjahr starten. Auch bei den Frauen ging der Titel vom Turm an die ausländische Konkurrenz. Die Japanerin Syakya Mikami siegte mit 353,30 Punkten und verwies die 14-fache deutsche Meisterin Maria Kurjo aus Berlin (342,55 Punkte) auf den zweiten Platz.