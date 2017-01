später lesen Schwimmen Watanabe holt sich Weltrekord über 200 Meter Brust Teilen

Twittern





2017-01-29T11:28+0100 2017-01-29T12:03+0100

Der Japaner Ippei Watanabe hat bei einem Schwimm- Meeting in Tokio den Weltrekord über 200 Meter Brust verbessert. In 2:06,67 Minuten blieb der 19-Jährige am Sonntag 34/100 Sekunden unter der bisherigen Marke seines Landsmanns Akihiro Yamaguchi vom 15. September 2012. Damit hat Weltmeister Marco Koch (Darmstadt) bei der WM im Sommer in Budapest einen weiteren Konkurrenten. Der deutsche Rekord des Titelverteidigers steht bei 2:07,47 Minuten.