später lesen Schwimmen Weltmeister Koch und Mensing siegen Luxemburg Teilen

Twittern





2017-01-29T17:57+0100 2017-01-29T17:57+0100

Schwimm-Weltmeister Marco Koch ist beim hochkarätig besetzten "Euromeet" in Luxemburg zu einen weiteren Sieg über seine Spezialstrecke 200 Meter Brust gekommen. Drei Tage nach seinem 27. Geburtstag gewann der Darmstädter am Sonntag in 2:10,75 Minuten über die 200 Meter Brust klar. Über die halb so lange Strecke musste sich das Aushängeschild des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) in 1:00,96 Minuten lediglich dem britischen Olympiasieger und Weltmeister Adam Peaty (58,94) geschlagen geben. Für eine Überraschung sorgte Jenny Mensing, die über 200 Meter Rücken als Erste anschlug. In 2:11,13 Minuten bezwang die Wiesbadenerin sogar Kurzbahn-Weltmeisterin Katinka Hosszu, die in 2:13,95 Minuten Rang zwei belegte. Dafür entschied die Ungarin sechs andere Rennen für sich. Unter anderem ließ sie über 100 Meter Rücken in 1:00,90 Minuten Jenny Mensing (1:02,01) hinter sich.