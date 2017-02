später lesen Dressurreiten Werth gewinnt auch die Kür in Neumünster 2017-02-19T14:58+0100 2017-02-19T14:58+0100

Anderes Pferd, dennoch zweimal vorn: Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) hat beim Weltcup in Neumünster nach dem Grand Prix auch die Kür gewonnen. Im Sattel von Don Johnson erhielt Werth nach einer fehlerfreien und ausdrucksstarken Vorstellung 82,455 Prozentpunkte und setzte sich damit vor Helen Langehanenberg (Billerbeck) auf Damsey (79,15) durch. Am Vortag hatte Werth im Grand Prix auf Don Johnson mit 75,78 Prozentpunkten triumphiert. Mit ihrer Olympiastute Weihegold ist Werth bereits für das Weltcup-Finale vom 27. März bis 2. April in Omaha/Nebraska qualifiziert. Die 47-Jährige hatte mit Weihegold in dieser Saison bei den Weltcups in Lyon, Stuttgart und Amsterdam die Kür gewonnen und dabei in Amsterdam mit 90,72 Prozentpunkten einen persönlichen Bestwert erreicht.