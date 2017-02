später lesen White Turf abgebrochen Jockey nach Sturz im Krankenhaus, Pferd eingeschläfert FOTO: ap, GE FOTO: ap, GE 2017-02-27T12:04+0100 2017-02-27T12:08+0100

Ein schwerer Sturz des britischen Jockeys George Baker hat ein Galopprennen beim White Turf in St. Moritz überschattet. Der 34-Jährige wurde nach dem Zwischenfall bei der traditionellen Veranstaltung auf einem zugefrorenen See in ein Schweizer Krankenhaus geflogen.