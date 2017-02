später lesen Turn-Weltcup WM-Dritte Schäfer führt DTB-Aufgebot an Teilen

Twittern





2017-02-08T16:37+0100 2017-02-08T16:38+0100

Die Chemnitzerin Pauline Schäfer, WM-Dritte am Schwebebalken, führt das Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für das Weltcup-Turnier um den DTB-Pokal vom 17. bis 19. März in Stuttgart an. Zum Starterfeld des Mehrkampfs gehören auch Tabea Alt aus Ludwigsburg, der Berliner Philipp Herder sowie Lukas Dauser aus Unterhaching. Marcel Nguyen (ebenfalls Unterhaching), Olympia-Zweiter im Mehrkampf 2012, wird im Mannschaftswettbewerb an die Geräte gehen. Topfavorit in der Porsche-Arena ist Oleg Wernjajew aus der Ukraine, 2016 in Rio de Janeiro Olympiasieger am Barren.