Im Volksmund ist Wrestling "Fake". Dass das fern von der Realität ist, merkt unser Autor bei einem Besuch in der Wrestlingschule. Von Sebastian Esch

In diesem Ring soll es dann also passieren. Ein Ring. Schwarzer Boden. Rote Seile. Mittendrin zehn durchtrainierte Athleten, die sich gegenseitig in die Ringseile werfen. Dann ein lauter Knall. Einer von ihnen wird umgeworfen und landet hart auf dem Boden. Macht aber nichts. Direkt ist er wieder auf den Beinen und macht weiter. Alltägliche Szenen in der Wrestlingschule "wXw" in Essen. Hier trainierte Tim Wiese. Hier werde auch ich heute trainieren. Warum? Weil die Superstars der World Wrestling Entertainment (WWE) am 22. Februar im ISS Dome in Düsseldorf auftreten. Und zur optimalen Vorbereitung, steige ich selbst in den Ring.

Vor meinem Training habe ich mit WWE-Superstar Cesaro gesprochen. Der 36-Jährige Schweizer ist der aktuell erfolgreichste deutschsprachige Wrestler bei der WWE. Bei unserer Begegnung auf dem Eis der Düsseldorfer EG im ISS Dome trägt er noch einen Champion-Gürtel. Den hat er inzwischen aber wieder verloren. Cesaro hat ein paar Ratschläge für mich. "Das Wichtigste ist, durchzuhalten und nicht aufzugeben. Wenn dich der Spaß packt, geht es von alleine. Allerdings kann ich dir schon sagen, das spürst du noch eine Woche später." Speziell die Ringseile hätten es in sich, die seien nämlich aus Draht. So motiviert man also Neulinge.

Beim Betreten der Wrestlingschule sehe ich meinen Trainer Walter Hahn. Ein großer, breiter Koloss und der mit Abstand Durchtrainierteste im Raum. Er hat in seiner Karriere weltweit über 600 professionelle Kämpfe bestritten, und heute lässt er mich mit seinem Fortgeschrittenenkurs üben. Bevor es aber in den Ring geht, heißt es aufwärmen – und das nicht zu knapp. Kniebeugen, Sit-ups, Liegestützen und Hampelmänner. Welche Übung wie oft gemacht wird, bestimmem die Zahlen und Symbole eines Kartenspiels. Herz sieben bedeutet sieben Kniebeugen. Am Ende sind es 52 Übungen.

FOTO: RP

FOTO: RP

Danach bin ich platt, könnte eigentlich schon wieder gehen. Jetzt geht es aber endlich in den Ring. Erste Übung: das richtige Vorwärts-Abrollen. Wie eine Kugel gehe ich in die Hocke, und beim Rollen drücke ich mich mit beiden Händen ab, so dass ich anschließend wieder in den Stand komme. Bei den ersten Versuchen stelle ich mich noch etwas ängstlich an, nach und nach klappt es aber besser. Anschließend das Gleiche rückwärts. Auch hier schaffe ich es tatsächlich wieder in den Stand. Stolz flammt in mir auf. Die dritte Übung ist die Judo-Rolle. Das Abrollen über die Schulter bekomme ich auf Anhieb relativ gut hin.

Dann kommt die Kür: das richtige Hinfallen und Landen auf dem Rücken. "Das wird jetzt erst einmal Überwindung kosten, aber du schaffst das", motiviert mich Walter. Wichtig ist, "beim Aufprall die Arme auszubreiten, damit die Angriffsfläche größer ist", erklärt er. Außerdem das Kinn an die Brust setzen, um nicht mit Wucht auf den Kopf zu knallen. Ich zögere nur kurz, springe aus dem Stand hoch, werfe die Beine nach vorne, und knalle mit dem Rücken auf den harten Ringboden. Der ist übrigens komplett aus Holz, mit einer kleinen Schaumstoffschicht darüber – das ist alles. Dementsprechend laut ist auch der Aufprall. Mein erster Gedanke: "Autsch, und das machen die in einen Kampf gefühlt 50 Mal? Wahnsinn." Das soll ich fünfmal wiederholen. Ich merke, wie ich mehr Sicherheit bekomme. Die Angst verschwindet, und auch der Schmerz lässt nach. Meinen Rücken und Nacken spüre ich Tage später trotzdem noch. Immerhin: Es gibt aufmunternden Applaus von meinen Trainingspartnern.

Als nächstes lerne ich das richtige Fallen in die Ringseile. Beim Berühren spüre ich sofort: Da ist in der Tat Draht drin. Sie sind viel widerstandsfähiger als gedacht, und ich merke, wie sich die roten Seile beim Dagegenlaufen in meinen Rücken bohren. Im Fernsehen sieht das doch alles so leicht aus. Aber auch das bekomme ich hin.

Anschließend wird mir Jan Kronenberg als Trainingspartner zugeteilt. Der 25-Jährige ist seit rund sechs Jahren im Ring und geht mit mir die Griff-Grundstellung durch. Dabei zeigt er viel Geduld und hat immer einen motivierenden Spruch parat. Er merkt schnell, dass ich noch zögerlich agiere. "Du kannst ruhig Kraft in deine Bewegungen legen, das ist schließlich Kontaktsport. Das sind wir gewöhnt", sagt er. Vom Grundgriff zeigt er mir den Weg in den Schwitzkasten, und wie man sich durch Benutzung der Seile wieder befreit. Nach ein paar Versuchen bin ich selbst überrascht, wie gut das klappt.

Dann kommt der finale Test. Ein kurzer Ablauf von allem, was ich bisher gelernt habe, in fließenden Bewegungen. Ich lasse mich von Jan aus der Grundstellung in den Schwitzkasten nehmen, drücke ihn gegen die Stränge und schleudere ihn in die Ringseile auf der andere Seite. Er kommt mit Schwung zurück, und wir treffen Schulter an Schulter aufeinander. Ich falle, wie ich es gelernt habe, auf den Boden und stehe blitzschnell wieder auf, nur um erneut von Jans Schulter umgerissen zu werden. Das üben wir zehnmal. "Hopp, weiter, weiter", schreit Walter. Danach dreht sich bei mir alles. Aufstehen, darauf achten, dass Schulter richtig an Schulter prallt und umfallen lassen. Die richtige Koordination zu beachten, ist enorm anstrengend. Umso glücklicher bin ich, dass ich es geschafft habe. Damit ist mein Training vorbei.

Gefährlichere Aktionen darf ich nicht ausführen, um nicht nur mich selbst, sondern besonders die anderen nicht zu verletzen. Auch wenn ich nur die Grundübungen gelernt habe, platze ich vor Stolz und Zufriedenheit über meine Leistung, und ich muss ich wieder an die Worte von Cesaro denken. Wie recht er hatte – dieses Training spüre ich bestimmt noch eine Woche lang. Ein aufgeschürfter Arm und ein riesiger blauer Fleck auf meinem Rücken sind das Andenken an meine ersten Schritte im Ring. Dazu natürlich ein gehöriger Muskelkater. Trotzdem hat es Spaß gemacht.

Zum Abschluss lasse ich mich noch einmal in die Ringseile fallen, rolle dann darunter aus dem Ring, und verabschiede mich von den anderen Teilnehmern und von Walter. Von fast allen höre ich als Tipp für den Abend dasselbe "Nimm am besten ein heißes Bad, das wird helfen" Es ist der einzige Ratschlag an diesem Tag, der leider gelogen war.

Quelle: RP