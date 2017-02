später lesen Springreiten Wulschner reitet in Göteborg auf Platz sechs 2017-02-26T19:09+0100 2017-02-26T19:09+0100

Holger Wulschner hat beim Weltcup-Reitturnier in Göteborg den sechsten Platz belegt. Der Springreiter aus Groß Viegeln ritt am Sonntag mit Skipper im Stechen fehlerfrei in 41,03 Sekunden. Zweitbester deutscher Starter war Christian Ahlmann aus Marl, der nach einem Abwurf mit Colorit (37,96) auf Rang acht kam. Neunter wurde Markus Brinkmann aus Herford, der mit Dylon (40,20) vier Strafpunkte kassierte. Das Springen gewann der in Deutschland lebende Schwede Henrik von Eckermann mit Mary Lou (36,76) vor dem ebenfalls fehlerfreien Niederländer Maikel van der Vleuten mit Verdi (36,83).