Rostock: Zwei dritte Plätze für deutsche Synchronspringerinnen

Zum Abschluss des 62. Internationalen Springertags in Rostock haben die deutschen Wasserspringerinnen in den Synchronwettbewerben zwei Podestplätze geholt. Vom Turm belegte das Berliner Geschwisterpaar Christina und Elena Wassen am Sonntag mit 285,93 Punkten Rang drei. Den Sieg holte sich die chinesische Kombination Jiaqi Zhang und Minjie Zhang mit 327,84 Zählern. Ebenfalls Dritte wurde mit 281,40 Punkten vom Drei-Meter-Brett das neu formierte Nachwuchspaar Lena Hentschel aus Berlin und Friederike Freyer aus Leipzig. Das Duo wurde danach für die am kommenden Wochenende in Peking beginnende Weltserie nominiert. Die eigentlich vorgesehene Dresdnerin Tina Punzel muss nach einer Fußverletzung passen. Der Sieg ging mit 304,08 Punkten an die Kanadierinnen Jennifer Abel und Melissa Citrini-Beaulieu.