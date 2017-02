später lesen München ARD überträgt Tour de France weiterhin Teilen

Die ARD wird auch in den kommenden beiden Jahren die Tour de France übertragen. Das bestätigte der Senderverbund nach der Verlängerung des auslaufenden Vertrages mit dem Veranstalter ASO bis einschließlich 2018. "Die Tour de France fasziniert viele Menschen in ganz Europa", sagte ARD-Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm und verwies dabei auch auf den diesjährigen Tour-Start in Deutschland am 1. Juli in Düsseldorf. Die ARD werde "in hoher Qualität berichten - immer auch mit Blick auf kulturelle und sportpolitische Aspekte".