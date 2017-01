später lesen Wengen Aufholjagd von Neureuther endet auf Platz drei Teilen

Drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in St. Moritz hat Felix Neureuther sein drittes Podestresultat des Winters eingefahren. Beim traditionsreichen Weltcup-Slalom in Wengen waren am Sonntag nur Sieger Henrik Kristoffersen aus Norwegen und Marcel Hirscher aus Österreich schneller als der beste deutsche Skirennfahrer. "Dass ich hier wieder auf dem Podium stehen darf ist echt genial", sagte Neureuther der ARD. "Ich hatte wieder etwas Probleme am Start. Ich habe einfach probiert von oben bis unten zu pushen, das war gar nicht so einfach."