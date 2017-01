Chemnitz: Badstuber verpatzt Debüt für Schalke

Der 27-Jährige trug durch einen Fehler seinen Teil zur Niederlage gegen den Chemnitzer FC bei.

Holger Badstuber wird sich wohl umstellen müssen. "Ich bin es gewohnt zu gewinnen", hat der Innenverteidiger am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung gesagt - doch das Siegen ist bei seinem neuen Verein Schalke 04 bedauerlicherweise keineswegs so selbstverständlich wie mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München.

Badstubers Debüt in Königsblau beim Drittligisten Chemnitzer FC ging am Samstag mit 1:2 (0:2) ziemlich daneben. Der 27-Jährige hatte daran selbst erheblichen Anteil: In anfangs ungewohnter Rolle als Rechtsverteidiger ließ sich der Nationalspieler vor dem 0:2 an der Außenlinie überlaufen und hatte auch ansonsten Probleme. Besser wurde es, als er später als linker Innenverteidiger an der Seite Naldos spielte.

"Man muss malochen, dann wird man auch belohnt", sagte Badstuber. "Wir wissen, was wir nicht gut gemacht haben, und daran können wir jetzt eine Woche lang noch feilen." Das wird nötig sein, denn es blieb der Eindruck, dass Badstuber kein Sofort-Mitreißer für die zuletzt in der Liga lahmenden Schalker sein kann. "Beide haben wie die Mannschaft Luft nach oben", analysierte Trainer Markus Weinzierl und nahm dabei den zweiten Debütanten Guido Burgstaller mit in die Kritik. Der Sturm-Zugang vom 1. FC Nürnberg hatte sich ebenfalls nicht wunschgemäß eingefügt.

Weinzierl bleiben wenige Tage, um das zu ändern. Badstuber und Burgstaller sollen keine Ergänzungen sein, sie müssen am Samstag gegen den FC Ingolstadt (15.30 Uhr/Sky) womöglich das Schalker Spiel tragen: Ein Einsatz von Kapitän Benedikt Höwedes in der Abwehr ist unwahrscheinlich, in der Offensive plagen die Gelsenkirchener Verletzungen (Klaas-Jan Huntelaar, Breel Embolo, Franco Di Santo) und Abstellungen für den Afrika-Cup.

Der Tabellenelfte ist nach seinem Katastrophenstart und einem weiteren Durchhänger vor der Winterpause derzeit weit von einem Champions-League-Platz entfernt, selbst zu einem Europa-League-Rang fehlen nach 16 Spieltagen neun Punkte. Europa sei auch auf Schalke "ein Thema, das man immer erreichen will und muss", sagt Badstuber. "Natürlich geht da für uns noch was. Schalke hat Qualität, Potenzial und hungrige Spieler." Mit Druck habe er ohnehin kein Problem: Damit bin ich aufgewachsen."

(sid)