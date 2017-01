später lesen BBL Alba setzt Erfolgsserie auch gegen Braunschweig fort Teilen

Alba Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball Bundesliga (BBL) fortgesetzt. Der Pokalsieger besiegte die Basketball Löwen Braunschweig 84:76 (43:40) und festigte mit dem neunten Ligasieg in Folge den fünften Tabellenplatz. Sechster bleiben die EWE Baskets Oldenburg. Im Duell zweier Ex-Meister bezwangen die Niedersachsen am Samstag die Frankfurt Skyliners mit 64:71 (22:39) und haben weiter sechs Punkte Rückstand auf Alba. Auf Rang acht liegen die Giessen 46ers, die den nun seit zwölf Spielen sieglosen Abstiegskandidaten Rasta Vechta 82:74 (42:31) bezwangen. Außerdem setzte sich Science City Jena bei den Walter Tigers Tübingen mit 76:68 (32:38) durch.