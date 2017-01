später lesen Allstar-Game Auch Nationalspieler Theis nicht dabei Teilen

Nationalspieler Daniel Theis hat seine Teilnahme am Allstar-Game der Basketball Bundesliga (BBL) abgesagt. Der Forward von Meister Brose Bamberg fehlt der deutschen Auswahl am Samstag (20.30 Uhr) in Bonn im Spiel gegen die ausländischen Profis wegen dringender familiärer Verpflichtungen. Als Ersatzmann rückt in Anton Gavel (Bayern München) ein anderer deutscher Nationalspieler nach. Schon zuvor hatte festgestanden, dass Per Günther und Tim Ohlbrecht von Bundesliga-Spitzenreiter ratiopharm Ulm verletzungsbedingt nicht teilnehmen werden. Stattdessen sind im Team der "Nationals" Andreas Seiferth (medi Bayreuth) und Philipp Schwethelm (EWE Baskets Oldenburg) dabei. Für Steve Wachalski (Bayreuth), dessen schwangere Frau im Krankenhaus ist, wurde Christian Standhardinger (Rasta Vechta) nachnominiert. Am Wochenende findet das 29. Allstar-Game der Bundesliga statt, Bonn ist zum vierten Mal Austragungsort. Im vergangenen Jahr hatte sich in Bamberg erstmals das Team National gegen das Team International durchgesetzt (128:118).