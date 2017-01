später lesen Basketball-Bundesliga Bamberg startet souverän in die Bundesliga-Rückrunde Teilen

Brose Bamberg hat auch in der Bundesliga einen optimalen Start ins Basketball-Jahr erwischt. Drei Tage nach dem Euroleague-Erfolg über den FC Barcelona setzten sich die Franken am Sonntag bei den Telekom Baskets Bonn zum Rückrunden-Auftakt mit 85:70 durch. Mit dem dritten Ligasieg in Serie hält der deutsche Meister den Verfolger FC Bayern München auf Distanz. Bester Werfer für die Gäste war Leon Radosevic mit 22 Zählern, für Bonn reichte auch eine 33-Punkte-Gala des früheren Bambergers Ryan Thompson nicht zum Überraschungscoup. Der bislang ungeschlagene Titelverteidiger ratiopharm Ulm traf am Abend auf Science City Jena.