Bamberg verliert in letzter Sekunde – Bayern im Viertelfinale

Der frühere deutsche Basketball-Meister Bayern München hat im EuroCup im Eiltempo das Viertelfinale erreicht, Bundesliga-Tabellenführer ratiopharm Ulm ist dagegen vorzeitig ausgeschieden. Meister Bamberg verpasste eine Sensation gegen Real Madrid.

Die Münchner feierten beim 78:72 (39:40) in Litauen gegen Lietkabelis Panevezys den vierten Sieg im vierten Spiel der Top-16-Runde in der Gruppe F und qualifizierten sich vorzeitig für die Play-offs.

Gegen den haushohen Favoriten Real Madrid unterlag Bamberg am 19. Spieltag der EuroLeague nach einer spannenden Schlussphase mit 89:91 (47:51). Für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri ist es die dritte Niederlage in Folge und die zwölfte Niederlage aus 19 Spielen.

In der Tabelle der 16 Teams umfassenden Liga liegen die Bamberger weiterhin auf dem elften Rang, nur die besten acht Teams nach Hin- und Rückspiel erreichen das Viertelfinale. Das erste Spiel hatte der deutsche Meister chancenlos 68:82 (25:47) verloren. Am Freitag (20 Uhr) gastiert Bamberg in der EuroLeague bei Olympiakos Piräus.

Für Vizemeister Ulm ist trotz fulminanter Aufholjagd nach dem 84:85 (33:39) beim russischen Spitzenteam Chimki Moskau und der vierten Niederlage das Aus bereits besiegelt. Nach dem Viertelfinal-K.o. im deutschen Pokal können sich die Ulmer ganz auf die Bundesliga konzentrieren.

Nur noch theoretische Chancen hat Pokalsieger Alba Berlin nach dem ernüchternden 83:99 (34:50) in Kroatien gegen den Tabellenletzten Cedevita Zagreb in der Gruppe H. Die Berliner haben lediglich einen Sieg auf dem Konto. Zwei Teams aus jeder Gruppe kommen weiter.

Bei den Münchnern waren Nick Johnson, Anton Gavel, Devin Booker und Bryce Taylor mit jeweils zwölf Punkten beste Werfer. Nationalspieler Maik Zirbes, bis zum Saisonende vom israelischen Rekordchampion Maccabi Tel Aviv ausgeliehen, kam noch nicht zum Einsatz. Für die Ulmer, die weiter auf den verletzten Nationalspieler Per Günther verzichten mussten, sammelte Augustine Rubit 20 Zähler. Erfolgreichster Berliner Korbjäger war Elmedin Kikanovic (18).

(sid)