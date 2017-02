später lesen Basketball-Bundesliga Bonn stoppt Alba Berlin Teilen

2017-02-05

Die Telekom Baskets Bonn haben den Siegeszug von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga eindrucksvoll gestoppt. Am 21. Spieltag setzten sich die Rheinländer gegen den früheren Serienmeister mit 95:72 (40:35) durch, Berlin hatte zuvor zehn Liga-Siege in Serie gefeiert.