Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann hat mit s. Oliver Würzburg eine Überraschung gegen den FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga knapp verpasst. Der Würzburger Coach verlor am Samstag die Heim-Premiere gegen seinen ehemaligen Verein in einem spannenden Match mit 63:68 (29:32) und bleibt Tabellen-14.